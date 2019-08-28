НАПК проверило декларации двух николаевских нардепов, главы облсовета Москаленко и судьи – нарушений не нашли

Фото - иллюстрация Национальное агентство по противодействию коррупции проверило декларации ряда народных депутатов, судей и чиновников, в число которых вошли и николаевские – ни одно из сообщений о возможных нарушениях не нашло своего подтверждения.

Об этом идет речь в сообщении НАПК.

На заседании 23 августа ведомство приняло решение о результатах полной проверки 91-й декларации. В частности, среди этих деклараций: 29 - представленные народными депутатами Украины, 26 - судьями, 2 - мэрами Харькова и Ровно.

Проверки 86-ти деклараций были начаты по результатам отбора системой ЛАК (логического и арифметического контроля). Проверки 3-х деклараций были начаты по сообщениям от Генеральной прокуратуры, а также 2-х деклараций - по сообщениям от обличителей. По результатам проверок приведены в этих сообщениях факты не подтвердились.

Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных нардепом от «БПП» Александром Жолобецким (за 2016 году исправленной), нардепом от «Народного фронта» Тарасом Креминем (за 2017 год), главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко (за 2017 год) и судьей Ленинского райсуда Николаева Дмитрием Захарченко (за 2017 год).

В комментарии «Преступности.НЕТ» Александр Жолобецкий рассказала, что проверка его декларации была еще в период предвыборной кампании. Действующий нардеп предполагает, что в будущем возможно, что декларации заполнять буду все граждане Украины.

«Полная проверка декларации заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и может осуществляться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности», – уточнили в НАПК.

Напомним, что ранее НАПК решило полностью проверить более 30 деклараций о доходах, в том числе и экс-первого замглавы Николаевского облсовета Кухты.