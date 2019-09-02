Глава налоговой считает, что понижение налогов будет стимулировать экономику

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов считает, что любое понижение налогов будет подталкивать общество к «потреблению», и тем самым стимулировать экономику.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику», - сказал Верланов.

Он добавил, что снижение ставки по НДФЛ планируется нерадикальное.

«У нас не супербогатая страна, не супербогатое население. Высвобождение средств прежде всего идет в накопление. Это теоретическая дискуссия. Ее еще нужно провести с МВФ», - отметил Верланов.

По его словам, важно учитывать еще и то, какой окажется цена для бюджета, удастся ли выйти на баланс. И под такие изменения Министерству финансов нужно будет балансировать расходы.

«Кроме того, НДФЛ - основной стабильный источник поступлений местных бюджетов», - добавил Верланов.

Он привел пример, что при снижении НДФЛ на 1% в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд грн, а вместе с потерями местных бюджетов - 20 млрд грн.

По его мнению, в Украине очень разные ставки налогообложения различных видов доходов. Например, с дивидендов платятся 5% + 1,5%.

«Мой любимый пример - уборщица на меткомбинате - платит все налоги: 18% + 1,5% + 22%. Аllinclusive», - подчеркнул Верланов.

Поэтому он говорит о необходимости взвешенного подхода.

«Разумеется, любую налоговую амнистию нужно обсуждать и согласовывать с нашими международными партнерами», - добавил Верланов.

Отметим, что исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев поздравил с праздником украинских предпринимателей.