В Николаевской области спасатели тушили пять пожаров в частных домах и постройках

В течение 1 сентября подразделениями Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области совершено пять выездов на тушение пожаров зданий различного назначения как на территории частного сектора, так и за его пределами.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

С утра пожарные 20-й государственной пожарно-спасательной части тушили пожар площадью 40 квадратных метров в частном жилом доме на улице Центральной села Владимиро-Павловка Новобугского района. Пожар возник в результате короткого замыкания электросети. Огонь уничтожил перекрытие дома и бытовую технику.

А на улице Шевченко в пгт Кривое Озеро неосторожное обращение с огнем хозяйки при сжигании мусора привело к пожару перекрытия летней кухни (15 квадратных метров). Пожар и едва не перекинулся на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку.

Такие же здания в этот период горели на улице Староболгарской в Николаеве и на улице Южной села Зеленый Гай Витовского района, где дополнительно горела и тюкованная солома. Общая площадь составила пожаров 80 квадратных метров.

Особого внимания заслуживает пожар хозяйственной фермы в селе Богдановка Доманевского района, о которой спасателям сообщили в 20:19. Пожарные 14-й государственной пожарно-спасательной части по прибытию установили, что огнем охвачено здание на площади 100 квадратных метров. В 21:16 пожар был локализован, в 22:48 - ликвидирован. Дополнительно осуществлялся подвоз воды с помощью трактора с бочкой и водовозки от сельскохозяйственного АО «Марьевское».

Всего в тушении пожаров привлекалось 16 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС, а также местная пожарная охрана «Первомайское». На местах работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Вознесенске с 29 августа горит заброшенный мясокомбинат, а тушение усложняет угроза обвала сооружения.