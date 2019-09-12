В Минрегионе отказались давать деньги ГФРР на ремонт отделения гематологии в Николаевской больнице – в облздраве обратятся в облсовет

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины решило не финансировать со средств Государственного фонда реконструкции и развития ремонт гематологического корпуса Николаевской областной клинической больницы.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила жительница Николаева Ксения Щиголь.

Щиголь опубликовала ответ Минрегиона, в котором сообщается, что по результатам отбора Комиссией проектов, которые финансируются за счет ГФРР, проект ремонта отделения гематологии был отклонен.

При этом, в ответе ссылаются на пункт 4 Порядка подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, утвержденного Кабинетом министров Украины.

Отметим, в четвертом пункте Порядка, кроме того, кто может подавать проект и кто его рассматривает, утверждается, что «проекты, которые предусматривают осуществление мероприятий по энергосбережению домов и сооружений, должны быть разработаны согласно действующим строительным нормам...».

Оксана Черненко Заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Оксана Черненко, в свою очередь, рассказала, что ведомство дважды обращалось в Министерство – на первое обращение ответа не последовало, во второй раз им просто сообщили, что в финансировании отказано. В связи с этим в управлении приняли решение обратиться к депутатам областного совета с просьбой, при перераспределении бюджета, предусмотреть средства на ремонт корпуса гематологии. По ее словам, на ремонт необходимо около 5 миллионов гривен.

— Мы дважды обращались в Минрегион с этим вопросом. Первый раз нам вообще ничего не ответили, потом нас проинформировали, что нам отказано и мы планируем обращаться в областной совет, при перераспределении бюджета, возможно, они найдут деньги из областного бюджета для того, чтобы этот ремонт сделать. Нам он, конечно же, нужен, - сказал Оскана Черненко.

Кроме того, она сообщила, что им отказали якобы из-за того, что в проекте не были учтено проведение мероприятий по энергосбережению.

— Там было написано, насколько я помню, что не учтены энергосберегающие технологии. Я могу ошибиться по формулировке, но приблизительно так, - сказала замначальника управления.

Стоит отметить, что проект разрабатывался заказчиком в лице областной клинической больницы.

Напомним, в сети дважды жаловались на состояние отделения гематологии Николаевской областной больницы.