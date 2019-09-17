Депутаты Николаевского облсовета рассмотрят вопрос о передаче здания ГБР в собственность государства для финансирования его реставрации

Депутаты Николаевского областного совета будут рассматривать вопрос о передачи здания, где расположено управление Государственного бюро расследований в собственность государства, поскольку только таким образом из госбюджета возможно профинансировать реставрацию помещения.

Об этом шла речь во вторник, 17 сентября, в ходе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С этим вопросом к депутатам обратилась директор территориального управления ГБР Виктория Басалаева. Начальник ведомства объяснила, что помещение, которое находится на Спасской, 18, нуждается в реставрации. Проектно-сметная документация на проведение работ уже готово и необходимо финансирование, которое ГБР может получать только из государственного бюджета. В связи с этим необходимо передать помещение из коммунальной собственности в государственную.

— По состоянию на сегодняшний день мы получили проектно-сметную документацию по реставрации этой памятки архитектуры, получили соглашение государственной экспертизы и объявили тендер на проведение реставрационных работ. Исходя из того, что соответственно действующему законодательству финансирование Государственного бюро расследований должно проходить только за средства из государственного бюджета, мы поднимаем вопрос по целесообразности передачи в государственную собственность этого объекта. Для того, чтоб мы смогли обратиться на следующий год для дальнейшего финансирования реставрации этой памятки архитектуры, - рассказала Виктория Басалаева.

Виктория Басалаева На реставрационные работы необходимо более 19 миллионов гривен. В ГБР пообещали сохранить стиль здания, который является культурной ценностью. Помимо этого, управление культуры Николаевской ОГА также согласилось на передачу объекта в госсобственность.

В свою очередь, депутат Игорь Ивануна поинтересовался, почему государство не может финансировать реставрацию здания, находящегося в коммунальной собственности.

— А почему здание не может оставаться в коммунальной собственности? Ваша статья расходов не позволяет списать деньги на ремонт? – спросил Ивануна.

В ответ на это Виктория Басалаева еще раз отметила, что деятельность ГБР финансируется только за счет государственного бюджета.

— Остаточная балансовая стоимость этого здания – 363 тысячи на сегодняшний день. Мы готовы вложить в это здание, которое будет оставаться в Николаеве и будет украшением этого города, - добавила Виктория Басалаева.

В то же время, экс-начальник управления коммунального имущества, который ныне занимает должность в Государственном бюро расследований, Ольга Видина отметила, что, в случае, если сотрудники ГБР покинут здание, его также можно будет сдавать в аренду, либо инициировать вопрос о передаче его обратно в коммунальную собственность.

— Если там не будет размещаться ГБР, будет пустовать здание, мы можем разместить там любую структуру за одну гривну, это не вопрос. Либо же инициировать вопрос о передаче назад в собственность облсовета, - сообщила Видина.

После этого депутаты проголосовали за вынесение этого вопроса на сессию областного совета.

Напомним, на реконструкцию спорткомплекса «Зоря»-«Машпроект» необходимо порядка 80 миллионов гривен, но денег на эти работы нет.