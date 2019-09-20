«Укроборонпром» рассмотрит вариант продажи николаевского крейсера «Украина», - Абромавичус

У государства нет потребности в недостроенном крейсере «Украина», который находится на «Николаевском судостроительном заводе».

Об этом заявил гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, сообщает «Deutsche Welle».

- У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба. Поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить другие корабли, меньшего масштаба, в большем количестве, исходя из потребностей наших вооруженных сил, - сообщил Абромавичус.

Он полагает, что нужно принять новый закон об «оздоровлении» оборонно-промышленного комплекса, в том числе списание задолженности, потому что некоторые предприятия попали в ситуацию банкротства. К ним он относит и «Николаевский судостроительный завод».

Напомним, что строительство крейсера «Украина» началось еще в 1984 году, он достроен на 95%. Ранее сообщалось, что крейсер «Украина» демилитаризуют и на это понадобится около трех лет.