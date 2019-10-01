У сына африканского президента конфисковали коллекцию элитных автомобилей – деньги от её продажи направят на социальные нужды

Аукционный дом Bonhams выставляет на продажу 25 автомобилей класса люкс, которые конфисковали швейцарские власти у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга.

Об этом сообщает «Новое время».

Он также является сыном действующего президента Теодоро Обианга Нгемы, который правит богатой нефтью страной уже 40 лет. Коллекция дорогих автомобилей находилась на территории Швейцарии, и по мнению швейцарских властей, ее приобрели за средства, полученные нелегальным путем. По оценкам экспертов Bonhams, общая стоимость коллекции составит 18,7 миллиона долларов.

Среди самых дорогих лотов – редкий белый «Lamborghini Veneno Roadster» 2014 года выпуска, стоимость которого оценивается в 4,8-5,7 миллионов евро, и желтый гибридный суперкар «Ferrari» стоимостью около 2,5 миллионов евро. Всего в коллекции семь автомобилей «Ferrari», три «Lamborghini», пять «Bentley», а также один «McLaren» и один «Maserati». Вырученные от продажи коллекции средства пойдут на реализацию социальных программ в Экваториальной Гвинее.

В 2016 году швейцарская прокуратура открыла в отношении Нгемы-младшего дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате государственных средств, но в феврале 2019 года объявила, что прекращает расследование. Швейцарское законодательство предусматривает, что обвинения в финансовых махинациях в ряде случаев можно снять, если подследственный предложит соответствующую компенсацию, которая пойдет на реализацию социальных программ. Сын правителя Экваториальной Гвинеи предложил швейцарским властям свою коллекцию автомобилей.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы иностранных государств обязывают Теодорина распродавать имущество. В 2014 году, согласно решению прокуратуры США, на аукционе продали его поместье во Флориде, автомобиль «Ferrari» и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину. Аресту также подлежал личный самолет Теодорина, но американские власти не смогли его конфисковать, поскольку он находился на территории Экваториальной Гвинеи. Нгема-младший утверждал, что все его американское имущество было приобретено на законно заработанные средства.

В октябре 2017 суд в Париже заочно приговорил его к трем годам лишения свободы условно за присвоение государственных денег, которые были позже потрачены на покупку активов во Франции. Его обвинили в растрате средств, которые в 1 тысячу раз превышают его официальную зарплату за год. По данным правоохранителей Франции, на эти деньги Теодорин приобрел в Париже шестиэтажный особняк, коллекцию дорогих автомобилей и предметы искусства. Суд в Париже также приговорил его к выплате штрафа в размере 30 миллионов евро. Теодорин Нгема Обианг – наиболее вероятный преемник своего отца на посту президента Экваториальной Гвинеи.

Напомним, что ранее журналисты разоблачили украинских чиновников на махинациях с покупкой элитных автомобилей по цене «Жигулей».