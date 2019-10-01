Николаевские нардепы зарегистрировали законопроект, чтобы 50% дохода государственных портов шло на «развитие инфраструктуры»

Народные депутаты от Николаевской области зарегистрировали законопроект, согласно которому 50% бюджетных поступлений от деятельности Администрации морских портов Украины и государственных стивидорных компаний будут возвращаться местным бюджетам в виде субвенций на развитие портовой инфраструктуры.

Об этом сообщается на Facebook-странице нардепа Игоря Негулевского.

От Николаевской области авторами законопроекта являются Игорь Негулевский, Артем Черноморов, Максим Дырдин, Александр Гайду, Игорь Копытин и Александр Пасечный. Также авторами законопроекта являются нардепы от Одесской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

«В перечень портовой инфраструктуры также включены дороги, накопительные площадки для грузовиков, транспортные развязки и прочее. Считаю это первым шагом для восстановления справедливости относительно портовых громад, которые не имели значительных преимуществ от портовой деятельности, но были вынуждены обслуживать портовую инфраструктуру за свой счет», - сообщил нардеп.

На сайте Верховной Рады Украины текста законопроекта № 2193 от 30 сентября 2019 года пока нет. Парламент его получил 30 сентября, теперь законопроект должен пройти пять комитетов, прежде чем его вынесут на рассмотрение в сессионный зал.

Напомним, ранее АМКУ нашел нарушения в порту Николаева, что семь стивидоров платят за пользование причалами в 10 раз меньше, чем конкуренты.