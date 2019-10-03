«Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на недостаток денег, продолжает реконструкцию – потери в сети уменьшили вдвое

«Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

В «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния вынуждены обращаться за помощью к местной власти, но предприятие продолжает выполнять свои обязанности.

«Но несмотря на трудное положение предприятия постоянно проводится работа по реконструкции и модернизации существующей системы теплоснабжения для уменьшения аварийности сетей, уменьшение потерь тепловой энергии и более эффективного использования энергетических ресурсов», – отметили на предприятии.

На коммунальном предприятии подчеркнули, что проведенные работы привели к снижению избыточных потерь с 24% до 12%, то есть в два раза.

Также на «Николаевоблтеплоэнерго» предоставили общественности краткий отчет о совершенных работ в период с 2017-2019 годов. В частности предприятием с 2017 по 2019 год было принято 115,2162 километров тепловых сетей, принадлежащих ЖЭК, ведомственным управлением.

1. Реконструкция тепловой сети с уменьшением диаметра труб с 530мм до 89мм по ул. Новостроительная, Корабельного района Николаева с использованием предварительно изолированных трубопроводов ф89 / 160мм - 1192 метров погонных.

2. Капитальный ремонт тепловой изоляции с использованием рубероида и изовера, диаметром 57мм-219мм, общей протяженностью: в 2017 году - 16,391 километров, в 2018 году - 14,638 километров, в 2019 году - 6,014 километров, всего по капитальному ремонту: 37,043 километров.

3. Капитальный ремонт тепловой изоляции с использованием пенопластовой скорлупы фольматканины, диаметром 57мм-219мм, общей протяженностью - 1,211 км.

4. За счет Всемирного банка с 2017 по 2018 проводилась замена изоляции тепловых сетей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» диаметром 57-720мм, протяженностью 25,3859 километров в изоляцию из пенополиуретана в оцинкованной спиральной оболочке.

5. Реконструкция тепловых сетей по ул. Радостная в г. Николаеве с использованием предварительно изолированных трубопроводов ф159 / 250мм протяженностью 737 метров погонных.

6. Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Садовая, 46 и реконструкция ИТР по ул. Садовая, 50-ц с закрытием малоэффективной котельной в г. Николаеве с использованием предварительно изолированных трубопроводов протяженностью - 319 метров погонных ф133 / 225мм и протяженностью 287 метров погонных ф108 / 200мм.

7. Реконструкция тепловых сетей по ул. Архитектора Старова в г. Николаеве с использованием предварительно изолированных трубопроводов протяженностью 219 м.п. диаметром 159 / 250мм и протяженностью 457 метров погонных, диаметром 273 / 400мм.

8. Реконструкция тепловых сетей по ул. Галины Петровой в г. Николаеве с использованием предварительно изолированных трубопроводов протяженностью 302 метров погонных, диаметром 273 / 400мм.

9. Капитальный ремонт аварийных участков тепловых сетей диаметром 57мм-530мм - 3,7192 километров.

10. Текущий ремонт тепловых сетей протяженностью - 455,652 км.

11. Капитальный ремонт 18 котлов, с заменой конвективных частей, экранных труб, поверхности нагрева.

12. Ежегодно проводит текущий ремонт 102 котельных, 12 ЦТП и ИТП.

13. Окончание технического перевооружения котельной по ул. Знаменская, 2 в г. Николаеве с установлением 4 электрических котлов мощностью 90 кВт каждый, работа которых предполагается в ночное время, по ночному тарифу.

14. Техническое переоснащение 6 узлов учета природного газа на котельных по адресам: ул. Героев Украины, 101; ул. Леваневцев, 10; ул. Адмиральская, 31; ул. Центральная, 24; ул. Садовая, 2; ул. Адмиралтейская, 2.

15. Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонта тепловых сетей 1500 квадратных метров.

16. Капитальный ремонт кровли на 10 объектах общей площадью 2100 квадратных метров.

Предприятие продолжает работу по модернизации.

Напомним, как представители Всемирного банка позитивно оценили реализацию проекта повышения энергоэффективности в Николаеве.