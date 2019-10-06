В Риме запустили акцию в общественном транспорте – за проезд можно заплатить пластиковыми бутылками

Власти Рима запустили акцию, в рамках которой проезд в метро можно оплатить с помощью пластиковых бутылок. Проезд в одну сторону, равный 1,5 евро, можно оплатить 30 бутылками.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Euronews».

Акция получила название +Ricicli+Viaggi, что значит «больше перерабатываешь – больше путешествуешь». Бутылку можно обменять на кредит в пять центов, накопив которые можно оплатить проезд. При этом билет стоимостью 1,5 евро позволяет проехать в одну сторону на метро или совершить поездку на автобусе в течение 100 минут.

На такой шаг власти Рима пошли из-за того, что Вечный город фактически завален мусором. Аппараты по приему бутылок будут установлены на трех станциях метро на тестовый период продолжительностью 12 месяцев.

Напомним, ранее украинский Минрегион сообщал, что в общественных местах установят автоматы для сбора пластиковых бутылок.