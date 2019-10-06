Директор института стратегических исследований назвал главные вызовы, которые стоят перед Украиной

Профессор Александр Литвиненко, являющийся директором Национального института стратегических исследований, назвал главными вызовами для Украины неспособность государства эффективно функционировать и угрозу со стороны России.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Национальный институт стратегических исследований отвечает за аналитико-прогнозное сопровождение деятельности Президента Украины.

- Мое мнение, что стратегические вызовы те же, что и 10 лет назад. А именно: институциональная слабость государства, его неспособность эффективно функционировать, а это приводит и к экономическим, и к политическим проблемам. Второй вызов – это постоянная экзистенциальная угроза со стороны Российской Федерации. Притом Россия была и остается важным фактором как внутренней, так и внешней политики нашего государства. «Ров с крокодилами» не построить, а значит следует изобретать формулу отношений, которая бы учитывала как угрозу, так и взаимозависимость.

- Эти вызовы связаны между собой. Если бы государство обеспечивало должный уровень прав и свобод всех граждан Украины – угроза со стороны России была бы намного меньше. Посмотрите на страны Балтии – там достаточно институционально сильные государства и хоть угроза со стороны России есть, но она не такая сильная, как для Украины, - отметил Литвиненко.

По его мнению, нужно достичь такого состояния в отношениях с НАТО, чтобы для вступления в Североатлантический альянс осталось только принять политическое решение.

- Мое личное мнение таково: нам надо меньше говорить, а больше делать. Наше первое задание сейчас в отношениях с НАТО – достичь интероперабельности, совместимости ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны с натовскими, чтобы они понимали друг друга и могли эффективно действовать в совместных операциях, - считает директор института.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что президент Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе.