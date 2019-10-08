На Сумщине 14-летний подросток отсудил у родителей алименты

Тростянецкий районный суд Сумской области удовлетворил иск 14-летнего парня, в котором он просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

В последние годы подросток проживал с бабушкой, так как его родители развелись. Обратившись в суд, юноша попросил взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере, определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые выплачивались матери на содержание ребенка.

Подросток также просил суд взимать алименты с отца непосредственно в его пользу, считая, что мать распоряжается деньгами не в его пользу. 1 октября 2019 года Тростянецкий районный суд Сумской области принял решение удовлетворить иск полностью.

Напомним, около 5 тысяч жителей Николаевщины ограничены в выезде за границу из-за долгов по алиментам.