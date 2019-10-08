Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 миллиардов гривен, - премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга, передает «Цензор.НЕТ».

- В публичной плоскости звучат идеи по поводу «зрада, зрада». Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены, - заявил премьер.

Гончарук отметил, что в процентном соотношении, этот показатель сохранится на уровне 5,4% от ВВП.

- Поэтому пропорционально они не уменшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд, - отметил Гончарук.

По словам Гончарука, расходы на оборону в прошлом году составляли 101,7 млрд грн.

- Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, безусловно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится по влиянием агрессии извне, - подытожил премьер.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что Кабмин закладывает реинтеграцию ОРДЛО в Госбюджет.