Кабмин закладывает реинтеграцию ОРДЛО в Госбюджет, - премьер Гончарук

Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин закладывает реинтеграцию ОРДЛО в государственный бюджет и макроэкономический прогноз.

Об этом он заявил в среду, 2 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Укринформ.

- Относительно того, закладываем ли мы реинтеграцию Донбасса — конечно. Донбасс — это территория Украины. Единственное, что, конечно, правительство — это только один из инструментов государства, — сказал премьер.

Он также отметил, что модель возвращения оккупированных РФ районов Донбасса под контроль Украины и связанные с этим сроки зависят от взаимодействия Кабмина с Верховной Радой, СНБО и Офисом президента.

Напомним, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».