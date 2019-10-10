Антимонопольный комитет за сговор оштрафовал четырех производителей и дистрибьютора сигарет на ₴6,5 миллиардов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму в 6,5 миллиардов гривен производителей и дистрибьютора сигарет за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом сообщает пресс-центр АМКУ.

Решение было вынесено четырем крупным фабрикам: «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» совместно с «Филип Моррис Украина», «Джей Ти Интернешнл Украина» совместно с «Джей Ти Интернешнл Компани Украина», «Империал Тобакко Продакшн Украина» совместно с «Империал Тобакко Юкрейн» и «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» совместно с «А/Т табачная компания «В.А.Т.- Прилуки».

Также был оштрафован дистрибьютор «ТЕДИС Украина», который фактически поставлял 99,43% сигарет.

Антимонопольный комитет отметил, что собранные доказательства подтвердили, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме «ТЕДИС», потенциальными дистрибьюторами, при которых их появление на рынке невозможно.

Напомним, что Минздрав Украины предложил запретить продажу табака с вкусовыми добавками и «тяжелых» сигарет.