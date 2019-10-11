Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году вырос до 47% от ВВП, - исследование

В 2018 году уровень теневой экономики в Украине составил 47,2% от общего объема ВВП и 46,8% в 2017 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

По регионам уровень теневой экономики распределился следующим образом: Юг - 44,7% в 2018 году и 43,5% в 2017 году; Запад - 47,6% в 2018 и 43,5% в 2017; Восток - 46,1% в 2018 и 44,3% в 2017; Север/Центр - 45,9% в 2018 и 50,2% в 2017; Киев - 45,7% в 2018 и 44,9% в 2017.

"По всем регионам наблюдается рост уровня теневой экономики в среднем на 1,5% за исключением Севера и Центра, где наблюдается значительное сокращение на целых 4,3%", - отмечает КМИС.

По результатам исследования, наиболее тенизированными секторами экономики являются розничная торговля и строительство, где масштабы теневой экономики превышают 50%, хотя, в отличие от других секторов, именно здесь в 2018 году произошло снижение уровня теневой экономики по сравнению с 2017 годом.

"Составляющими теневой экономики есть три вида: уклонение от налогов, а именно - сокрытие дохода от бизнеса, сокрытие реального количества наемных работников, сокрытия реальных размеров выплаченной зарплаты, или зарплата "в конвертах", - говорится в статье.

Наибольшую долю в теневой экономике как в 2018, так и в 2017 годах составляет сокрытие дохода от бизнеса, хотя его доля уменьшилась с 60,2% до 56,7%.

"Следующая по величине - это сокрытие количества работников, ее доля оставалась почти неизменной в 2017 и 2018.

Третья составляющая - сокрытие выплаченной зарплаты, составляет наименьшую долю среди составляющих теневой экономики, и по сравнению с двумя другими ее доля значительно возросла с 18,3% в 2017 до 21,4% в 2018", - свидетельствуют результаты исследования.

Масштабы сокрытия и неполного отчетности достаточно большие и по данным опроса в среднем:

- 40% своих доходов предприятия Украины оставляли незадекларированными в 2017 и 2018 гг .; - 32% работников компаний в 2018 не были официально трудоустроены и, соответственно, 35% работников в 2017 г .; - 45% заработной платы работников компаний в 2018 было выплачено неофициально, а в 2017 г.. 46%.

В то же время предприниматели опасаются быть пойманными за намеренно ложную отчетность.

Подавляющее большинство считают, что в случае, если их "поймают" за неполную отчетность, то это им грозит серьезными штрафами, которые повлияют на дальнейшую деятельность компании:

- 35% респондентов считают, что штрафные санкции повлияют на конкурентоспособность их компании; - 26% опасаются, что штрафные санкции поставят компанию под угрозу банкротства; - 12% сказали, что им вообще придется прекратить свою деятельность.

Лишь 28% респондентов не ожидают никаких серьезных последствий от возможных наказаний за неполную отчетность, из них 22% полагают, что это может быть небольшой штраф, а 6% вообще считают, что ничего серьезного не может быть.

Справка: Исследование базируется на методологии Putnins and Sauka (2015), по которой размеры теневой экономики оцениваются на основе данных выборочного опроса предприятий с применением подхода микро-макро моделирования, который разделяет видимые и скрытые компоненты ВВП.

Обследование предприятий Украины проводилось в марте - мае 2019 года. Методом телефонного интервью было опрошено 800 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний со всей Украины, за исключением АР Крым и временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос проведен по случайной стратифицированной выборке, которая покрывает все регионы Украины, сектора экономики и охватывает различные по размеру компании (крупные, средние, малые и микро).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что есть некоторые «товарищи», которые продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то «договориться».