Минобороны Германии выделит Украине 1,5 миллионов евро на приобретение медоборудования

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Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 миллиона евро для приобретения медоборудования.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

Он отметил, что за эти средства закупят мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы.

«Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)», - написал посол.

Напомним, в Минздраве сообщили, что реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а как минимум с 1 апреля из-за бюджетного законодательства.

Юлия Акимова

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