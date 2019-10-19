Николаевский аэропорт сегодня принял три самолета – помимо египетского рейса, чартеры с игроками БК «Днепр» и Коломойским

Сегодня Николаевский аэропорт принял три самолета – рейс из Шарм-еш-Шейха, чартерный Embraer ERJ 145 с игроками БК «Днепр» на борту и бизнес-джет, которым в Николаев прибыл олигарх и владелец баскетбольного клуба «Днепр» Игорь Коломойский.

Чартерный рейс с игроками баскетбольного клуба «Днепр» приземлился в николаевском аэропорту сегодня в первой половине дня, а уже ближе к началу самого баскетбольного матча, который сегодня проходит в здании спортшколы «Надежда» приземлился и бизнес-джет с Игорем Коломойским на борту.

"Егопетский" самоет SkayUp и чартер БК "Днепр" Бизнес-джет на котором прибыл Игорь Коломойский

Сразу после прилета, владелец БК «Днепр» Игорь Коломойский отправился смотреть игру баскетбольных команд.

Игорь Коломойский на матче

Напомним, ранее сообщалось о том, что олигарх и владелец БК "Днепр" Игорь Коломойский приехал в Николаев посмотреть матч его команды с МБК «Николаев».