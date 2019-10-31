Путешествия школьников по Украине с 2020 года будут оплачивать из Госбюджета

С 2020 года в Украине заработает программа «мобильности» школьников, согласно которой путешествия учеников по стране будут оплачиваться за счет государственного бюджета.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Радио Свобода».

«Это программа, мы ее так назвали, «мобильности» школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», — рассказал он.

Также он отметил, что программу уже поддержало правительство, так как она утверждена в бюджете.

«Они (школьники) не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше чем просто странствования», — считает министр.

Ранее сообщалось, что николаевские школьники приняли участие в марафоне «Цени мою жизнь».