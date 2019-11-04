Таможня запустила калькулятор стоимости растаможки «евроблях» - сайт «упал» от наплыва желающих

Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

Об этом в Facebook сообщил глава таможни Максим Нефедов.

По его словам, сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин и более чем 2300 моделей.

Нефедов отмечает, что процесс создания базы занял 1,5 месяца дольше чем ожидалось.

- Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого, - подчеркнул глава ГТС.

Также Нефедов отметил, что цены на авто указаны за 2018-2019 год, и актуальны.

- Что имеется в виду «за 2018-2019»? Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 года выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры по 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не так существенно, - подчеркнул Нефедов.

Протестировать сайт можно по ссылке: https://calc.customs.gov.ua. Сейчас сайт "упал" от наплыва желающих.

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