Кабмин представляет программу Госбюджета на 2020 год ОНЛАЙН

Кабинет министров Украины представляет подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020.
Трансляцию презентации ведет пресс-служба Кабмина.
Напомним, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению на внеочередном заседании правительства в воскресенье, 3 ноября.
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11:50 С точки зрения погашения внешних обязательств, 2019, 2020, 2021 годы являются пиковыми. По словам премьера, четкое выполнение обязательств создает доверие к стране.
- Страна находится в сложном финансовом состоянии. Сейчас энергетическая система изношена, как и железная дорога. Все это требует больших денег. 2019, 2020, 2021 годы это пиковые годы с точки зрения погашения наших внешних обязательств. Четкое выполнение обязательств создает доверие к стране, - сказал он.
11:48 Кабинет министров увеличил расходы на социальную сферу в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению. Согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд грн.
- Следующая статья - социальное обеспечение. Доход каждого человека в Украине не должен быть меньше чем реальный прожиточный минимум. Все, кто нуждаются субсидии в этом отопительном сезоне - все их получат, - заявил Гончарук.
Как отметил Гончарук, задача по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченных семья не тратили на ЖКХ более 15% своего совокупного дохода.
Касательно пенсий Гончарук заявил, что пенсии будут индексированы.
- Вырастут не сильно. Для этого нужен ресурс. Нужно, чтобы экономика росла значительно скорее, - сказал он.
11:40 Гончарук заверил, что в государственном бюджете на 2020 год правительство не закладывало повышение налогов. По его словам, правительство сейчас работает 24 на 7 для начала запуска экономики.
- Правительство сейчас работает 24 на 7 для начала запуска экономики. Мы в этом бюджете не планируем повышать налоги. Правительство не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов, - сказал Гончарук.
Отметим, 18 октября Рада приняла закон о Госбюджете-2020 в первом чтении.