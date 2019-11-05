На жительницу Николаевщины аферисты оформили два онлайн кредита

Мошенники оформили на жительницу Березанского района два онлайн кредита.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В понедельник, 4 ноября, в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой аферистов. Она рассказала, на ее мобильный позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одной из компаний мобильной связи, и сообщил, что для улучшения обслуживания необходимо предоставить личные данные и другую конфиденциальную информацию, связанную с пополнением счета телефона с помощью банковской карты. Женщина ответила на вопрос афериста, после чего он порекомендовал выключить на час сим-карту для якобы ее перезагрузки.

Через некоторое время женщине на мобильный номер телефона поступил звонок от представителя банка, который отметил, что на ее имя было оформлено два онлайн кредита на общую сумму семь тысяч гривен. Женщина включила карточку, на которую ей звонил аферист, однако она уже была деактивирована. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Следователи Березанского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины за сутки обогатили аферистов на 88 тысяч гривен.