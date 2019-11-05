Россия предложила Украине «обнулить претензии» на $22 миллиарда в обмен на «дешевый» газ

Россия предложила Украине «обнулить взаимные претензии» в судебных тяжбах по поставкам газа и продавать российский газ по прямым поставкам дешевле, чем по реверсу.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он отмечает, что такие предложения поступили через СМИ, а не в письменном виде. Российская сторона предлагает «Нафтогазу» обнулить претензию на почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа размером 7 миллиардов долларов.

«Итого – 22 миллиарда долларов – «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?».

«Нам предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену, меньшую на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы. По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. «Газпром» отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что «Газпром» транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, «Газпром» отказался поставлять газ. Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с «Газпромом» удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины», - сообщил Коболев.

Он приводит расчеты, что в 2013 году, когда у Украины была скидка «за флот в Крыму» и покупали газ почти исключительно у «Газпрома», на транзите Украина заработала 3 миллиарда долларов, а за импортированный газ заплатила России больше 5 миллиардов. Отрицательная разница между доходами за транзит и расходами на покупку газа – более 2 миллиардов долларов.

В 2018 году, когда Украина перешла от «дешевого» российского газа на «дорогой» европейский и не имела никаких политических скидок, на транзите заработали 2,7 миллиарда долларов, а на закупку потратили 2,1 миллиарда. Положительная разница составила 600 миллионов долларов.

По словам Коболева, Украина готова договариваться о продлении транзита газа, а Россия – против этого.

Напомним, ранее сообщалось, что снижение транзита российского газа может стоить Украине почти 1% ВВП.