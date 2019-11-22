Премьер-министр заявил, что на Николаевщине отремонтируют участок трассы «Киев-Одесса», хотя он находится в хорошем состоянии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина подписала финансовое соглашение на общую сумму в 900 миллионов евро для реализации проекта по строительству и реконструкции дорог, в том числе и в Николаевской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство на реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях», – написал он.

«Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между Правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро!» – добавил Гончарук.

Он уточнил, что денежные средства будут выделены на реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова.

«Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности!» – подытожил Гончарук.

Отметим, что участок трассы Киев-Одесса проходит и через Кривоозерский район Николаевской области и охватывает приблизительно 25 километров.

Также добавим, что на отдельных участках эта дорога находится в хорошем состоянии - там четырехполосное движение, отсутствуют ямы и выбоины, и само покрытие не повреждено.

Напомним, в апреле 2018 года в Укравтодоре сообщили, что аварийный ремонт на дороге М-05 Киев – Одесса должен был быть завершен до 1 мая, однако завершился досрочно.