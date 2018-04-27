В Укравтодоре заявили о досрочном окончании ямочного ремонта на трассе Одесса-Киев

Аварийный ремонт на дороге М-05 Киев – Одесса должен был быть завершен до 1 мая, однако завершился досрочно.

Об этом Укравтодор сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее пораженных участках полностью перестелен верхний слой дорожного покрытия. В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом.

Дорога М-05 эксплуатируется со сверхнормативными сроками и уже давно требует капитального ремонта. В частности, потребность в средствах на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви до Одессы составляет 16 млрд грн.

Автодорога государственного значения М-05 Киев – Одесса является частью международного транспортного европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград – Алексанруполис.

Ее протяженность - 504,6 км. М-05 проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Напомним, Укравтодор решил отказаться от проведения ямочного ремонта дорог.