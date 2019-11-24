Южно-Украинская АЭС купила иномарок на 9 миллионов гривен

ОП «Южно-Украинская АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом» 18 ноября по результатам тендера заказала ООО« Автоцентр Киев »легковых автомобилей на общую сумму 9 миллионов 170 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают Наші гроші.

Фирма поставит два автомобиля Skoda Superb Style 2,0 TSI / 140kW 7DSG 2019 выпуска за 1 миллион 730 тысяч гривен (по 866 тысяч гривен.). Каждая машина будет иметь подушки безопасности, обивку сидений - ткань, пакет «Chrome» для интерьера, декоративные накладки на пороги спереди и сзади.

В автосалонах Skoda Superb Style можно приобрести за 847 тысяч гривен.

Кроме того, «Автоцентр Киев» также поставит 12 автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,6 MPI / 81kW 5MG 2019 выпуска за 7 миллионов 440 тысяч гривен (по 620 тысяч гривен). Автомобили будут оснащены подушками безопасности, комфортной телефонией и бортовым компьютером «MAXI DOT».

Цены на Skoda Octavia Ambition стартуют от 476 тысяч гривен.

На торгах единственным конкурентом ООО «Автоцентр Киев» Олега Боярина было ООО «Автомобильный дом «Галич-Авто» Ярослава Конопацкого, чье предложение было на 89,9 тысяч гривен выше.

Напомним, территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, объявило тендер на закупку шести автомобилей: пикапа, кроссовера, двух легковушек и двух микроавтобусов. Общая ожидаемая стоимость транспортных средств составляет 5 миллионов 190 тысяч гривен.