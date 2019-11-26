Глава «Укроборонпрома» признал, что николаевский завод «Зоря» в сложной ситуации и его тяжело продать

Глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что николаевский завод «Зоря-Машпроект» не реформирован и его тяжело продать.

Об этом Абромавичус рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, «государство остается не очень хорошим хозяйственником», но есть набор стратегических предприятий, которые должны остаться в собственности государства.

- Что касается государственных предприятий, то я вижу, насколько важны для страны такие предприятия, как «Зоря-Машпроект», «Антонов». Они сейчас просто в сверхсложной ситуации, они в том числе не реформированы. В такой ситуации их очень трудно продать, - сказал Абромавичус.

Он отметил, что флагманов украинской обороной сферы нужны колоссальные финансовые ресурсы, которые исчисляются миллиардами долларов. Потому глава концерна намерен привлечь мировых гигантов к совместному производству на «Зоре».

- И здесь нужны изменения в правилах игры. Три вещи нужны: верховенство права, верховенство права и верховенство права. Только после этого инвестиции могут прийти, - говорит Абромавичус.

Напомним, ранее сообщалось, что концерн «Укроборонпром» не планирует включать николаевский завод «Зоря-Машпроект» в список объектов на приватизацию.