Зеленский призвал Кабмин в ближайшие дни решить проблему невыплат зарплат учителям и врачам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров и поручил в ближайшее время решить проблему с задолженностью по выплате зарплат врачам и учителям.

Об этом он заявил в видеообращении перед отлетом в Эстонию и Литву.

Зеленский отметил, что получил много личных сообщений о том, что во многих регионах Украины учителя и врачи не получали зарплату с сентября.

– Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно и очень быстро этот вопрос. Вер и надеюсь, что вы меня услышали, - заявил он.

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

«Не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями», - подписал Президент видео.

Напомним, как ранее Президент Зеленский заявил, что на счета госшахт поступил миллиард гривен на погашение долгов по зарплатам работникам.