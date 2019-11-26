Нацбанк с 20 декабря вводит в оборот монеты номиналом 5 гривен

Монеты номиналом 5 гривен войдут в обращение с 20 декабря.

Об этом говорится на сайте Национального банка.

На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

Монета в 5 гривен будет почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес - 5,2 грамма.

На 2020 год запланирован также выпуск монеты стоимостью 10 гривен, точной даты пока нет.

Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут.

Напомним, что с апреля 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в октябре 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также Нацбанк ввёл в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.