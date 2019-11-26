Нацбанк вводит в оборот купюры номиналом в 50 и 200 гривен с обновленным дизайном

С 25 декабря в Украине вводится в обращение новая банкнота номиналом 50 гривен, а 25 февраля следующего года – 200 гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Дизайн купюр – продолжение стилистики нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000. По-прежнему на банкноте в 50 гривен – Михаил Грушевский, а 200 грн – Леся Украинка. Не изменятся ни размер, ни цветовая гамма.

Защита будет надежнее. Рельефность элементов печати – улучшена. Ультрафиолетовая и инфракрасная защита – изменена и усовершенствована. Черный серийный номер выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как и на купюрах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен на 200 грн есть инновационные защитные элементы. Речь идет об оптическом переменном элементе SPARK. Его выполнили в виде водяной лилии, который при изменении угла наклона купюры меняет цвет.

Имеется на новинках и — «оконная» защитная лента. На ней – обозначение номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, меняется направление движения ее фонового изображения.

«Старые» банкноты из обращения не изымаются, они остаются платежным средством.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк с 20 декабря вводит в оборот монеты номиналом 5 гривен.