«Укртрансбезопасность» ответила на обвинения главы Николаевской ОГА – говорят, что Стадник не помог ведомству

Управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области заявило, что власти региона не отреагировали на проблемные вопросы ведомства.

Об этом сообщается в заявлении УТБ, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что на Николаевщине фуры проезжают с перегрузом пункты габаритно-весового контроля, либо же объезжают ГВК через поля. Стадник заявил, что бездорожье в области из-за «Укртрансбезопасности», патрульной полиции, Службы автомобильных дорог и облавтодора. Глава ОГА обещал переговорить с министром инфраструктуры Владиславом Криклием по ликвидации коррупционных схем в «Укртрансбезопасности».

В УТБ спустя несколько дней дали ответ на обвинения Стадника.

«…Существуют и у нас определенные проблемные вопросы, о которых управление своевременно информирует ответственных лиц. Так было и с новым руководством Николаевщины – в тематической презентации «Внедрение автоматической системы фиксации нарушений габаритно-весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования в Николаевской области», предоставленной управлением, были рассмотрены как предложения по улучшению и повышению эффективности работы ГВК, так и болезненные вопросы, решение которых требует, в том числе, и вмешательства первых лиц области. К сожалению, никакой реакции или хотя бы ответа по настоящее время получено не было… В 2019 году органы местного самоуправления ни разу не привлекли своих должностных лиц к габаритно-весовому контролю», - сообщили в ведомстве.

По данным «Укртрансбезопасности», существует и острая проблема с осуществлением весового контроля на территории николаевских портов, которые являются местом концентрации грузового транспорта. Стивидорные компании не допускают инспекторов управления к весам, которые «фиксируют заоблачные цифры на табло во время взвешивания».