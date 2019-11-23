«Злосчастный круг с бездорожьем крутится вокруг четырех структур»: Глава Николаевской ОГА возмущен, что фуры с перегрузом никто не контролирует

На Николаевщине на пункте габаритно-весового контроля фуры проезжают с перегрузом, либо же объезжают ГВК через поля.

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение недели общественные активисты дежурили возле ГВК и рассказали, что «наученные» водители с перегрузами просто объезжают ГВК через поля и делятся друг с другом всеми данными в мессенджерах.

«Те, кто не хочет этого делать - едут на ГВК, потому что и там им нечего бояться. Они, пользуясь коррупционной составляющей, проезжают дальше, или же дружно становятся на отстой и ждут пересменки «Укртрансбезопасности» и патрульной полиции. Пока один наряд патрульной полиции уехал, а другой не приехал - спокойно движутся дальше», - написал Стадник.

Также на ГВК подрабатывают сопровождающие на легковых автомобилях, которые показывают грузовикам объезд.

«Идем дальше. Никакого контроля над чеками нет. Грузовики взвешивают и на этом все. Это длится примерно минуту. В эти дни на ГВК застали перегруженные фуры «Дорлидера» с асфальтом и куча зерновиков - надо знать всех, кто разрушает наши дороги. Чтобы вы понимали, они едут с весом более 50 тонн. В целом этот злосчастный круг с бездорожьем в области крутится вокруг четырех структур - «Укртрансбезопасность», патрульная полиция, Служба автомобильных дорог в области и Облавтодор», - отметил он.

Стадник договорился на следующей неделе встретиться с руководителем патрульной полиции области и переговорить с Министром инфраструктуры Владиславом Криклием по ликвидации коррупционных схем в «Укртрансбезопасности» и обеспечения надлежащего контроля за движением большегрузного транспорта по территории области.

Новоназначенный глава «Укравтодора» Александр Курбаков в своем интервью ТСН сообщил, что в приоритете на следующий год по ремонтам дорог будет в том числе и Николаевская область, на которую направят миллиард гривен. Также он сообщил, что в следующем году планируется завершить капитальный ремонт дороги Николаев - Кропивницкий.

«Она почти будет завершена в этом году на территории Кировоградской области, и она почти полностью не произведена на территории Николаевской области. Там большинство участков - это как раз бетон. Поэтому ждем следующего года», - заявил он.

Ранее девять фур «Дорлидера» с перегрузом попытались объехать весовой контроль на трассе в Николаевской области.

Напомним, в Южноукраинске установили весовой комплекс, потому что скандально известная фирмам «СК «Дорлидер» из карьера в Первомайском районе возит в машинах щебень с перегрузом - по 50-60 тонн.