Девять фур «Дорлидера» с перегрузом попытались объехать весовой контроль на трассе в Николаевской области

В понедельник, 21 октября, в Николаевской области поймали девять грузовиков с перевесом.

Об этом сообщают в пресс-службе управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.

Фуры пытались объехать габаритно-весовой контроль, но их остановили и заставили пройти взвешивание. В ходе прохождения ГВК было установлено, что все девять грузовиков превысили допустимые ограничения в весе.

«Беглецов» успешно остановили сотрудники обеих служб и сопроводили прямо к весам для прохождения взвешивания. И как показали цифры на чеках, нежелание водителей проходить ГВК было вполне обоснованным - общий вес значительно превышала допустимые ограничения во всех 9 автомобилей! В отношении нарушителей составлены соответствующие материалы с начислением платы за проезд с превышением весовых параметров, - сказано в сообщении.

В комментариях к публикации сотрудники «Укртрансбезопасности» сообщили, что грузовики принадлежат фирме «СК «Дорлидер».

Напомним, в Южноукраинске установили весовой комплекс, потому что скандально известная фирмам «СК «Дорлидер» из карьера в Первомайском районе возит в машинах щебень с перегрузом - по 50-60 тонн.