«Укрзалізниця» планирует в 2020 году повышать цены на билеты каждый месяц

«Укрзалізниця» планирует с марта 2020 года ежемесячно на 2% повышать цены на пассажирские перевозки.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. В итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

В то же время пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузовых перевозок.

Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 миллиардов гривен. Последний раз цены повышались осенью 2018 года.

Напомним, что на новогодние и рождественские праздники «Укрзалізниця» добавила шесть дополнительных поездов.