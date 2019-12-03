«Что было построено за депутатские?»: Губернатор Стадник назвал субвенции депутатам незаконными и выступил против

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что так называемые «депутатские» деньги, то есть, средства, выделяемые депутатам на выполнение ими поручений избирателей, незаконны, а депутаты за них ничего не сделают.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос о том, как он, как глава ОГА, относится к выделению «депутатских», Стадник спросил, что на них было построено.

— Что вы за четыре года увидели? Что было построено за депутатские? – поинтересовался Стадник.

Также он поблагодарил тех депутатов, которые отказались от этих средств. При этом стоит отметить, что депутаты пока не выступали с заявлением об отказе от «депутатских».

— Я благодарен тем депутатам, которые сегодня услышали, подставили плечо всей области, не путем подкупа. Отказались от предложенных каких-то средств н-ной стороной, я не буду называть фамилии, я не хочу опускаться на этот уровень. Им угрожали для того, чтоб что-то сделать, предлагали какие-то должности, разные другие вещи. Они от всего отказались, только лишь с одной целью – начать поднимать область Николаевскую, - сказал глава ОГА.

Губернатор отметил, что эти средства можно потратить на проблемные вопросы в Николаевской области.

— Да я конечно против. Потому что нет дорог, нет нормальной инфраструктуры, нет социальной поддержки. Мы детям не можем помочь, - добавил Александр Стадник.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Николаевском областном совете должна была пройти 30-я внеочередная сессия областного совета, однако из-за маленького количества депутата заседание даже не открыли. На сессии должны были обсуждать внесение изменений в бюджет, в том числе, и выделение субвенций всем депутатам в размере 200 тысяч гривен каждому.