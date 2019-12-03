Сессия Николаевского облсовета: Москаленко созывает депутатов, убрав из повестки все «кадровые» вопросы ОНЛАЙН

Во вторник, 3 декабря, в Николаевском областном совете должна пройти 30-я внеочередная сессия областного совета. На повестке дня вопросы бюджета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что депутаты в четвертый раз собираются на сессию. Первые три раза депутатский корпус должен был рассмотреть еще и кадровые вопросы, помимо бюджетных. Москаленко предлагала снять полномочия со своего заместителя Андрея Кротова, и назначить новых заместителей. Эту идею поддержала определенная группа депутатов. Другая группа начала выступать за отставку самой Москаленко. Однако, из-за того, что депутатский корпус разделился, ни у одной из сторон не хватает достаточного количества голосов, чтобы провести эти кадровые перестановки. В связи с этим, в понедельник, 2 декабря Виктория Москаленко предложила убрать все вопросы, касающиеся кадровых изменений на следующем заседании сессии.

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10:07 Возле здания Николаевского облсовета проходит пикет с участием шести человек, который выступают против владельца ЧП «Кряж» Дмитрия Гуренчука. Он зайдет в состав облсовета вместе сложившего с себя полномочия Михаила Соколова. В самом зале депутатов очень мало, несмотря на то, что начало сессии запланировано на 10:00.

Сначала депутаты собрались на внеочередное заседание 7 ноября. Однако был поддержан только один вопрос - о выделении финансирования на программу «Турбота» в части выделения денег на оздоровление детей. 11 ноября депутаты вновь собрались, но уже для обсуждения реформы рынка земли, но так и не определились с решением из-за отсутствия кворума. 26 ноября должна была состояться сессия Николаевского областного совета. Москаленко лично вынесла на повестку дня вопрос о лишении полномочий своего заместителя Андрея Кротова, которого обвиняет в том, что он активно сотрудничает с главой ОГА Александром Стадником. При этом, депутаты выразили готовность внести в повестку вопрос о том, чтоб снять с должности главы облсовета саму Москаленко. Сама сессия так и не началась – сначала пришло сообщение о минировании здания, которое позже не подтвердилось, потом в здание облсовета пришли добровольческие объединения, члены которых поддерживали Москаленко и требовали, чтоб депутаты не рассматривали вопрос об ее отставке. Все это время был перерыв, в течение которого главе облсовета стало плохо и ей вызвали врачей. В свою очередь, около 20 депутатов собрались на закрытое совещание, где решали вопрос о том, сколько голосов готовы отдать за снятие Москаленко с должности. После нескольких часов перерыва глава облсовета вышла к депутатам, объявила о закрытии сессии и назначила внеочередное заседание на 3 декабря.

Но 28 ноября группа депутатов Николаевского областного совета решили провести внеочередное пленарное заседание 29 ноября, о чем уведомили главу Николаевского облсовета.