Сессия Николаевского облсовета: Депутаты будут решать вопрос об увольнении замглавы Кротова и назначении новых

В четверг, 7 ноября, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередную сессию. Главные вопросы - снятие полномочий с заместителя главы облсовета Андрея Кротова и назначение новых заместителей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Помимо этого, на сессию вынесли вопросы о внесении изменений в состав депутатских комиссий. По информации «Преступности.НЕТ», глава облсовета Виктория Москаленко хочет забрать полномочия главы комиссии по вопросам бюджета у депутата Федора Барны и назначить председателем комиссии депутата Владимира Фроленко. Кроме того, изменения произойдут и в комиссии по вопросам экологии - вместо депутата Андрея Власенко главой комиссии хотят назначить депутата Андрея Головчанского.

Также на сессии в очередной раз хотят решить вопрос с управлением коммунального имущества. Главным предметом дискуссии в этом вопросе стало то, что некоторые депутаты хотят видеть управление отдельным юридическим лицом, другие - в структуре облсовета. По информации «Преступности.НЕТ», Виктория Москаленко готова пойти на компромисс и назнчить главой управления депутата Александра Ясинского.

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