Глава Николаевского облсовета Москаленко хочет взять в заместители вместо Кротова двух депутатов – чтобы другие не объявили ей недоверие

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко хочет назначить себе в заместители депутатов Тахира Садридинова («Наш Край») и Анатолия Катрича («Блок Петра Порошенко») вместо нынешнего Андрея Кротова, которого она намерена снять с должность на ближайшей сессии.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в областном совете.

Как известно, на внеочередную сессию, которую созывает глава Николаевского областного совета на 7 ноября, вынесли вопрос об увольнении заместителя главы облсовета Андрея Кротова.

По мнению депутатов облсовета, голосов для снятия Андрея Кротова с должности на сессии не хватит, поскольку фракция «Відродження» не будет голосовать за такое решение, как и депутаты фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность». В то же время несколько депутатов фракции «Наш край» также не будут отдавать голоса за снятие Кротова с должности замглавы облсовета.

Сам Андрей Кротов в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что до момента публикации распоряжения не знал о намерениях Виктории Москаленко сложить с него полномочия заместителя. И отметил, что на сессии вместе со всеми узнает о том, почему глава областного совета приняла такое решение.

По словам депутатов, Виктория Москаленко хочет снять Кротова с должности заместителя и назначить на эту должность Садридинова и Катрича, чтобы обезопасить себя от объявления ей недоверия со стороны депутатского корпуса, поскольку в таком случае исполнять обязанности, согласно законодательству, будет ее заместитель, которым еще является Кротов.

Напомним, в 2017 году глава Николаевского облсовета назначила своим заместителем «оппозиционера» Кротова, несмотря на замечания НАПК.

В этом же году во фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском областном совете инициировали снятие с должности заместителя главы облсовета Андрея Кротова.

После чего стало известно, что Андрея Кротова предлагают ввести в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета.

В 2019 году стало известно, что заместителю главы Николаевского областного совета собираются присвоить ранг должностного лица местного самоуправления и отправить на обучение в Одесский региональный институт государственного управления.