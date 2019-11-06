Москаленко созывает внеочередную сессию Николаевского облсовета, чтоб уволить своего единственного зама Кротова и выбрать двух новых

На внеочередную сессию, которую созывает глава Николаевского областного совета на 7 ноября, вынесли вопрос об увольнении заместителя главы облсовета Андрея Кротова.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте облсовета.

В документе с перечнем вопросов, которые собираются обсудить на сессии, стоит вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы облсовета Андрея Кротова. Кроме того, на предстоящем заседании собираются выбрать двух новых заместителей Москаленко.

Напомним, в 2017 году глава Николаевского облсовета назначила своим заместителем «оппозиционера» Кротова, несмотря на замечания НАПК.

В этом же году во фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском областном совете инициировали снятие с должности заместителя главы облсовета Андрея Кротова.

После чего стало известно, что Андрея Кротова предлагают ввести в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета.

В 2019 году стало известно, что заместителю главы Николаевского областного совета собираются присвоить ранг должностного лица местного самоуправления и отправить на обучение в Одесский региональный институт государственного управления.