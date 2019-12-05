Киевская компания «Укрбуд» не в состоянии достроить 26 домов – свои квартиры могут не получить 13 тысяч клиентов

В Киеве строительная корпорация «Укрбуд» не может достроить 26 объектов, из-за чего могут не получить свое жилье 13 тысяч человек. Экс-владелец «Укрбуда» Максим Микитась винит в кризисе нового главу компании Олега Майбороду, а тот заявил, что в такое положение корпорацию завел сам Микитась.

Как сообщает «Лига.net», экс-президент корпорации «Укрбуд», бывший народный депутат Максим Микитась в эфире телеканала «Прямой» заявил, что гендиректор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода организовал продажу активов компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. По словам Микитася, он искал соинвестора для компании из-за негатива, связанного с уголовным делом о квартирах для Нацгвардии.

- В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые не несут за собой никакого юридического оформления, никаких юридических последствий, - сказал Микитась. - Более того, к сожалению, основная часть этих меморандумов в дальнейшем была подделана, поддельная была моя подпись. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было.

Микитась уверяет, что Майборода вместе с Федотенковым, «за спиной которого есть очень мощные инвесторы», используя меморандум, который не имеет юридической силы, вывели из «Укрбуда» активы с доходностью более 4 миллиардов гривен. Также он считает, что сами Федотенков и Майборода не способны на «такую большую аферу».

- У них за спиной есть некоторые личности. Пока я их не буду называть, - сказал Микитась, добавляя, что не хочет вмешиваться в политику.

Он также отметил, что был арестован вскоре после подписания меморандума с Федотенковым. Экс-нардеп уверяет, что на сегодняшний день потерял управление компанией.

- Есть Федотенков, есть Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого тоже очень много оформилось активов, принадлежащих «Укрбуду». И эти три человека ответственны перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств, - заявил Микитась.

Дмитрий Федотенков – совладелец компании ФМ Групп, которая развивает сеть ресторанов под брендом Tarantino family.

Компания «Интеграл-Буд» заявила, что может завершить все 26 строящихся домов «Укрбуда», но хочет содействия от государства – гарантии отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику.

«С учетом масштабов ситуации, количества пострадавших и возможного серьезного удара по рынку первичной недвижимости… компания готова взять на себя обязательства по завершению всех 26 строящихся жилых объектов (80% из которых имеют отрицательный баланс)», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Новый глава «Укрбуда» Олег Майборода на своей странице в Facebook заявил, что Микитась завел компанию в патовую ситуацию, из-за чего могут пострадать 13 тысяч клиентов (инвесторов). Майборода обвинил Микитася, что тот тратил деньги компании на дорогие автомобили и недвижимость. Также Майборода заявил, что Микитась обсуждал его убийство с криминалитетом.

«Я ищу финансирование на достройку, встречаюсь с инициативными группами инвесторов, коммуницирую с чиновниками – делаю всё для того, чтобы выполнить обязательства перед людьми и выйти из тупика, в который завел «Укрбуд» Микитась своим «мудрым» руководством».

«…Федотенков был партнером именно Микитася в одном из проектов! Он далеко не альтруист, он бизнесмен, и пришел спасать, прежде всего, свои немалые инвестиции. Подставил первым плечо, привел инвесторов, но дальнейшее финансирование сорвал сам Микитась! Микитась решил, что условия меморандума, по которому он получит деньги только после достройки объектов, его не устраивают, и начал отказываться от договорённостей, соответственно перестали поступать деньги на строительство! Все эти потуги Микитася привели к блокировке работы «Укрбуда», инвесторы не захотели продолжать финансирование в конфликтной ситуации. И сейчас «благодаря» Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг «Укрбуда» ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией Президента», - сообщил Майборода.

По его словам, Микитась купил дом на Осокорках за 160 миллионов гривен и «разной недвижимости» еще на 500 миллионов.

«Любил красивые вещи: купить часы за 300 тысяч долларов или машину за 630 тысяч евро – легко! Его Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася) был первый в Украине. Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика – победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 миллионов гривен! Ну, и вишенка на торте – 1,5 миллиарда гривен было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения «Проминвестбанка», покупка теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые кроме убытков ничего не принесли», - заявил Майборода.

«Обозреватель» сообщает, что в Киеве под Офисом Президента Украины 5 декабря начались два митинга против строительной корпорации «Укрбуд». Туда пришли инвесторы «Укрбуда», которых, как они сами говорят, «кинули на квартиры». Они принесли тапочки как символ домашнего уюта, которого не получили. Другой митинг проводили люди, которые хотят закрытия «Укрбуда». По их словам, «там работает Микитась, которого надо посадить».