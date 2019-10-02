Еще одному экс-нардепу от БПП объявили о подозрении – на этот раз в афере с квартирами для Нацгвардии

Детективы НАБУ 2 октября под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», речь идет о бывшем народном депутате от «Блока Петра Порошенко» Максиме Микитасе.

Его действия квалифицированы по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах»).

«Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины», - сообщили в НАБУ.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,64 миллиона гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии Аллерову, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с декабря 2017 года.

Напомним, ранее НАБУ объявило о подозрении экс-нардепу от «БПП» Дубневичу по делу о хищении 20 миллионов гривен.

Справка:

Максим Микитась был президентом Украинской Государственной строительной корпорации «Укрбуд». С приходом Микитася корпорация стала «активно развивать жилищное строительство, делая акцент на доступные квартиры в домах экономкласса». Корпорация в качестве украинского подрядчика Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечивала строительство объекта «Укрытие-2» на Чернобыльской атомной электростанции.

В Киевсовете в 2014-2015 годах Микитась получил место заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Вокруг его имени часто возникали конфликты. В частности, конфликт вокруг строительства ЖК «Солнечная Ривьера», где время от времени происходило противостояние между активистами и застройщиком. Стройку неоднократно останавливали, однако застройщик возобновлял ее снова. Жители нарекали, что стройка перекрыла им доступ к пляжу.

В декабре 2015 года возник конфликт вокруг строительства жилого комплекса «Победитель», связанный с возможным изменением целевого назначения земельного участка под строительство. C именем Миксима Микитася связаны ещё два конфликта, которые фигурируют в решениях Хозяйственного суда Севастополя. Разрешения на стройку были выданы уже после аннексии Крыма. Оба решения суда вынесены одним судьей и не внесены в реестр судебных решений. Документы на основании этих решений зарегистрированы с разницей в 16 минут одним госрегистратором.