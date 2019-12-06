Суд признал, что Ольшанская колония незаконно отдала в аренду фермеру 82 гектара земли

Хозяйственный суд Николаевской области признал, что в Николаевском районе учреждение исполнения наказаний незаконно отдало в аренду земельный участком сельскохозяйственного назначения площадью более 82 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Отметим, что в данном случае речь идет об Ольшанской исправительной колонии. Она должна была использовать земельный участок только для подсобного хозяйства.

«Однако, в нарушение требований законодательства, в отсутствие полномочий, учреждение передало земельный участок предпринимателю, допустив тем самым возможность его использования в коммерческих целях. Такую противоправную передачу земельного участка стороны пытались скрыть заключением договора о совместной деятельности, который по своей юридической природе является договором аренды земельного участка», - сообщили в прокуратуре.

В суд подали иск, чтобы признать недействительным договор и обязать предпринимателя вернуть земельный участок в распоряжение государства, этот иск удовлетворили.

Напомним, что ранее военная прокуратура заявила, что фермеры законно используют треть полигона «Широкий лан», но все равно завела дело.