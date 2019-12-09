В Украине нет ни потребности, ни заказчика, ни инфраструктуры для стандарта 5G, - президент «Киевстар»

В Украине можно построить цифровую инфраструктуру под стандарт 5G, но сейчас ни потребности, ни заказчика, ни инфраструктуры в стране нет.

Об этом в интервью «Новому времени» заявил президент компании «Киевстар» Александр Комаров.

Напомним, что ранее на Мариупольском инвестиционном форуме четыре мобильных оператора страны – «Киевстар», «Vodafone», «lifecell» и «Интертелеком» договорились о бесконфликтном разделе радиочастот между собой, а также подписали совместный меморандум с амбициозным обещанием покрыть почти всю Украину скоростным мобильным интернетом.

Комаров объяснил, что у «Киевстара» и так существует собственный пятилетний план инвестиций в технологии, который заканчивается на уровне покрытия интернетом 80% населения Украины. Подписанный меморандум лишь ускоряет этот процесс и устанавливает более амбициозную границу в 90% покрытия страны и национальных магистралей. Эта задача будет стоить каждому оператору дополнительных 3-5 миллиарда гривен.

- Зрелищного превращения страны за ночь в цифровую державу точно не будет, тем более начинаем мы не с пустого листа, - говорит Комаров.

По его словам, покрытие интернетом национальных дорог – отдельный случай: он требует других, значительных инвестиций, а срок его окупаемости превышает 10 лет.