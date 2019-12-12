Фонд госимущества обнародовал полный список малой приватизации – в перечне есть николаевское предприятие

Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень объектов, выставленных на малую приватизацию.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества

Перечень включает 187 пакетов акций государства в предприятиях и целостных имущественных комплексах госкомпаний, 139 объектов незавершенного строительства, 46 социально-культурных объектов и 357 позиций отдельного имущества.

«Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины — как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам», — сообщают в Фонде госимущества.

Продажа этих объектов будет происходить через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи». С перечнем объектов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что в перечне есть и николаевское предприятие – «Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое».

Напомним, ранее Кабмин передал на приватизацию более 400 госпредприятий, в числе которых есть и николаевское.