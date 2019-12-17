В Британии в старом сейфе на свалке нашли 20 тысяч фунтов - деньги отдадут на благотворительность

В мае 2019 года на свалку Sackers возле британского города Грейт-Блакенхем привезли несколько старых закрытых сейфов. В одном из них нашли 20 тысяч фунтов.
Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на The Independent.
Работники свалки отложили металлолом для дальнейшей переработки. Никто не обращал внимания на кучу металла до тех пор, пока персонал не приступил к работе с сейфами. Три из них были пустыми, а вот в четвертом работников ждала находка.
«Очевидно, что металлическая коробка действительно служила для хранения денег, потому что внутри оказалось настоящее богатство — около 20 тысяч фунтов [примерно $27 тыс.]», — рассказали работники свалки.
Отмечается, что поскольку владельца сейфа установить невозможно, найденные средства пойдут на благотворительность.
Ранее сообщалось, что воры украли из отделения банка в Николаеве сейф без денег.