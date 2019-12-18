Мэрия Николаева купила дом у жены начальника облздрава за ₴3,2 миллиона - Крыленко сообщил, что это будет дом семейного типа

Мэрия Николаева купила частный жилой дом в Корабельном районе за 3,2 миллиона гривен у жены начальника облздрава Павла Георгиева Татьяны, хотя на сайте продажи недвижимость стоимость была указана 115 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен, - ПН).

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Александра Ющищена.

«Продаю добротный дом с мансардой в Октябрьском районе. 190/89/22 Светлый, просторный дом с хорошей планировкой - 6 комнат, большая кухня-столовая, два санузла. Особый уют создает камин из мрамора. Автономное отопление, городской водопровод, видеонаблюдение. Участок - приватизирован. На участке-сад, утопающий в цветах. Возле дома - мангал и беседка для отдыха. Для авто есть гараж. Все продумано до мелочей. 115 000 у.е без комиссии!!!», - говорится в сообщении о продаже.

11 декабря 2019 года исполнительный комитет Николаевского городского совета переводит 3," миллиона гривен Георгиевой Татьяне Анатольевне за покупку дома. Однако заплатила мэрия больше, чем запрашивалось изначально.

«Исходя из информации на сайте, последнее обновление о продаже домовладения, было опубликовано 27 ноября 2019 года. А уже спустя пять дней, одноэтажный дом с мансардой купит мэрия города Николаева. И не за 115, а за 130 тысяч долларов. Интересно, не так ли? Любопытно разобраться в причинах такого вот подорожания на 15 тысяч долларов за пять дней? Если да, то давайте обратим внимание на бывшего хозяина дома. Точнее хозяйку. На портале, который позволяет увидеть проплаты практически всех, кто работает с бюджетными деньгами, указано, что получатель средств Татьяна Анатольевна Георгиева. Сумма перевода: 3 миллиона 250 тысяч гривен (что по курсу на момент продажи равно 130 тысячам долларов). Назначение платежа: «xxxx;xxxx;пр.ж.б.,з.д. (Георгієва Т.А.xxxx) м.Мик, пр.Ударний,№10; Д.кп.xxxx, акт п-п.бн/02.12.19,рММГ№339р/14.11.19,ПКМУ№877/15.11.17,ПЗ№3/02.12.19;без ПДВ». В зашифрованном сообщении о том, за что Татьяна Георгиева получила такую сумму денег от исполнительного комитета Николаевского городского совета, можно рассмотреть, что более трех миллионов гривен, были получены за продажу жилого дома. Основанием для перечисления средств послужило распоряжение николаевского городского головы №339. По странному стечению обстоятельств, данный документ не опубликован на сайте Николаевского городского совета (что, к слову, является нарушением ЗУ)».

Также журналистка отмечает, что согласно декларациям госслужащих Татьяна Георгиева возглавляет детскую городскую больницу №2. В частности, 11 декабря она подает информацию о существенном изменении дохода, декларируя полученные от мэрии Николаева 3,25 миллионов гривен. Спустя два дня, 13 декабря, Татьяна Георгиева снова заполняет декларацию, указывая на этот раз, что увольняется с должности главврача детской горбольницы. Мужем Татьяны Георгиевой является Павел Георгиев - начальник областного управления здравоохранения.

«В своей декларации, которую он подавал при назначении на должность, Георгиев указывал, что у его супруги есть жилой дом, площадью 161 «квадрат». В 2011 году жилье обошлось жене Георгиева в 135 тысяч гривен. По курсу доллара на тот момент, покупка была совершена немногим меньше 17 тысяч долларов. А город приобрел этот же дом уже за 130 тысяч долларов, что в 7,6 раз превышает сумму, в которую был оценен дом в 2011 году», - пишет Александра Ющищена.

«Для тех, кто следит за ситуацией на рынке, далеко не секрет, насколько подорожала недвижимость за последнее десятилетие. Разницу в 7,6 раз можно объяснить этим. Но как можно аргументировать то, что дом с мансардой подорожал на 15 тысяч долларов за пять дней? И для чего общине Николаева дом, в одном из переулков Корабельного района?» - интересуется журналистка.

Помимо этого, ей любопытно узнать, по какой причине город приобрел именно этот дом, потому что на сайте по продаже недвижимости есть и другие более выгодные предложения.

В комментарии «Преступности.НЕТ» первый вице-мэр Владимир Крыленко сообщил, что дом приобретался для в качестве дома семейного типа.

— Там уже образована семья многодетная. Это у нас пятый дом семейного типа в городе, - объяснил вице-мэр и за более детальной информацией направил в службу по правам детей горсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43,купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.