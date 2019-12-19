Из-за недопоступлений в Госбюджет Украины несколько программ не профинансируют до конца года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству подтвердил проблемы с выполнением доходной части государственного бюджета и с финансированием ряда бюджетных программ.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, проблемы возникли из-за недопоступлений в Государственный бюджет.

«Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в госбюджет, - это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы», - сказал глава Кабмина.

Среди причин сложившейся ситуации он назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также «неидеально спроектированный» бюджет на 2019 год.

Однако в Telegram-канале «Темный Рыцарь» (считается, что его ведут нардепы от «Слуги народа», которые входят в так называемую группу Коломойского) появилось распоряжение Гончарука, обращенное ко главным распорядителям средств.

В нем премьер поручил министру финансов Оксане Маркаровой временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по поводу расходов и предоставления кредитов общего фонда Государственного бюджета через Казначейство, кроме защищенных статей.

Главным распорядителям средств госбюджета премьер приказал дать Минфину и Казначейству информацию по объемам бюджетных ассигнований по бюджетным программам, которые не будут освоены до конца бюджетного периода.

Напомним, ранее премьер заявлял, что в Украине количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.