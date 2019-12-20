Исполком согласовал проект бюджета Николаева на 2020 год в ₴5,9 миллиардов, который им разослали рано утром

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 20 декабря, в ходе внеочередного заседания согласовали проект бюджета на 2020 год, хотя проект решения нигде не опубликован, а членам исполкома его разослали рано утром.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что на 2020 год доходы бюджета планируются на 5 миллиардов 974 миллиона, что почти на миллиард меньше, чем в 2019 году.

— Это не за счет уменьшения расходов местных, а за счет уменьшения объемов официальных трансфертов, которые связаны с изменениями в бюджетной политике государства, а именно финансирование льгот и субсидий, расходы государственной социальной помощи с 2020 году будут осуществляться через Министерство социальной политики непосредственно в департамент социальной защиты, миную местные бюджеты. Кроме этого, продолжается медицинская реформа, и средства медсубвенции даются только на первый квартал, то есть идет уменьшение средств по медсубвенции, - сообщила чиновница.

По ее словам, объем собственных доходов в 2020 году увеличен на 380 миллионов, что составляет 13,5%. Бюджет развития предлагается в сумме 732 миллиона гривен и согласно статьи 77 Бюджетного кодекса Украины заработная плата, коммунальные услуги и другие защищенные расходы обеспечены в полном объеме.

Мэр Николаева поинтересовался, вырос ли бюджет развития города в сравнении с прошлым годом, на что чиновница отметила, что с базовым бюджетом – вырос: был 260 миллионов, потом 600 миллионов, а сейчас 700 миллионов гривен. За счет уточнения остатков средств субвенций социально-экономического развития, субвенции из областного бюджета, сейчас бюджет развития 2019 года составляет около 800 миллионов.

— Поэтому в сравнении с бюджетом – увеличился, но в сравнении с уточненными планами – уменьшился.

В итоге члены исполкома согласовали представленные проект решения, против проголосовал лишь Александр Трифонов, который возмутился, что самого проекта никто не видел.

— Извините меня, когда выносится… даже в электронной почте нет этого решения. Даже почитать невозможно, - возмутился Александр Трифонов.

В свою очередь, главврач БСМП Александр Демьянов отметил, что проект решения членам исполкома разослали в 4:35.

Стоит отметить, что проект решения исполкома о бюджете на 2020 год на официальном сайте мэрии не опубликован, чем нарушается закон о доступе к публичной информации, ведь проекты решения необходимо публиковать за 20 дней до даты рассмотрения.

Напомним, что члены исполкома также согласовали перераспределение бюджета-2019 года на финпомощь городским КП и покупку ангиографа.