Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долгов по Стокгольмскому арбитражу, - СМИ

Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на агентство Reuters и источник, близкий к переговорам.

Минэнерго России и «Газпром» не ответили на запросы агентства о комментариях. Министерство энергетики Украины и «Нафтогаз» от комментариев отказались.

В то же время российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации сообщают, что выплата «Газпромом» 3 миллиардов долларов «Нафтогазу» будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Ранее во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам. В то же время переговоры по газу между Украиной и Россией продолжаются 20 декабря.

Напомним, что в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома», согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. С учетом процентов долг уже вырос до 3 миллиардов долларов.

Также ранее сообщалось, что Украина готова забрать газом $3 миллиарда долга российского «Газпрома».