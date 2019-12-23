Пенсионер из Флориды оплатил коммунальные счета 36 семьям

Майкл Эсмонд, BBC News Владелец компании по установке бассейнов во Флориде оплатил коммунальные счета 36 семей, которым угрожали отрезать свет накануне новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на BBC.

Майкл Эсмонд, который проживает в городе Галф-Бриз, недавно получил счет за коммунальные услуги и решил «снять немного стресса» с соседей, чьи счета были просрочены.

Оплачивая свой счет за газ и воду, 73-летний Эсмонд заметил, что в счете написано, что срок оплаты — 26 декабря. Если кто не успеет до этого срока — отключат от неоплаченной услуги.

Пенсионер обратился к властям города, чтобы узнать, у кого проблемы с коммуналкой, и оплатить просроченные счета. Джоанн Оливер, руководитель службы счетов в городе Галф-Бриз, рассказала, что она расплакалась, когда он впервые обратился к ней с этой идеей.

Свою мотивацию мужчина объяснил тем, что несколько лет назад ему отрезали газ как раз в сезон зимних праздников. В целом Эсмонд заплатил $4600, чтобы помочь 36 семьям в его городе со счетами за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что КП «Гуртожиток» и его жильцы должны «Николаевоблтеплоэнерго» ₴8,5 миллионов.